Gerechtshof Den Haag gelast nader onderzoek naar undercoveractie in zaak Posbankmoord

ARNHEM/DEN HAAG - Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag tijdens een zogeheten regiezitting nader onderzoek gelast in de zogenoemde Posbankmoord-zaak. Afgeluisterde gesprekken moeten opnieuw worden beoordeeld, een politioneel informant moet opnieuw worden gehoord en een deskundige moet bekijken of de verdachte niet is beïnvloed in het undercovertraject.