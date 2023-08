Doodzieke Alexandra (45) hoopt op experimen­te­le behande­ling in Duitsland, ziekenhuis noemt crowdfun­ding ‘ongewenst’

Het is de laatste strohalm: met een geldinzamelingsactie probeert Wijnand Hemelaar uit Rheden een behandeling voor zijn doodzieke echtgenote Alexandra mogelijk te maken. In Duitsland, waar oncologen een therapie aanbieden die in Nederland niet bestaat. Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate is niet enthousiast over de crowdfunding.