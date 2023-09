Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Rheden vandaag

met video Harrie (66) werkte jaren bij de politie, nu is hij herder en is zijn schaapskud­de hét monument van Zutphen

Een kudde van vierhonderd mekkerende schapen. Het is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt bij de titel ‘Monument van het jaar’. Toch is dat precies wat schaapskudde De Belhamel uit Warken bij Warnsveld nu is. Voormalig politieagent en inmiddels herder Harrie Jansen (66) uit Brummen is maar wat trots op de titel van zijn kudde schapen. ,,Dit is maar voor een paar mensen weggelegd.”