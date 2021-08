Gestolen camper van Velpse volledig gestript teruggevonden in Italië: ‘Zelfs mijn ondergoed ben ik kwijt’

VELP/MILAAN - De gestolen camper van Linda Jill uit Velp is teruggevonden door de Italiaanse politie. Goed nieuws, al is er ook veel verdriet bij de Velpse: ,,Alles is gesloopt of gestolen.”

De camper van Linda Jill (die haar leeftijd en achternaam liever niet deelt) en haar vriend werd dinsdag gestolen in Milaan tijdens hun vierweekse vakantie. Het stel was op dat moment met hun hondje Maan een tochtje aan het maken door de stad. Bij terugkomst bleek de camper verdwenen te zijn.

Na een lange en slopende zoektocht werd het voertuig woensdagavond teruggevonden door de Italiaanse politie. ,,We zaten te eten in een restaurant toen we een telefoontje kregen dat de camper was gevonden”, vertelt Linda Jill vanuit Italië. ,,We waren zo blij! De eigenaresse van het restaurant heeft de informatie van de politie voor ons vertaald en taxi's geregeld naar de plek waar de camper was gevonden. Voor het eten hoefden we niet eens te betalen!”

Euforische gevoel snel verdwenen

Het euforische gevoel van de Velpse verdween echter toen ze de vindplaats van de camper naderden. ,,We reden door een donkere, vervallen wijk iets ten zuiden van Milaan. Iedereen joelde ons daar uit. De camper stond in een veldje, helemaal verlaten.”

Na een korte inspectie bleek er weinig over te zijn van het dierbare voertuig van Linda Jill en haar vriend. ,,Echt alles is gesloopt of gestolen. De luifel is kapot, het dakraam is eruit, de deur is ingetrapt en het stuur is geforceerd. Onze kleren, medicijnen en tassen zijn weg. Zelfs mijn ondergoed ben ik kwijt!”

Dubbel gevoel

De situatie bezorgt het stel een dubbel gevoel. ,,We zijn heel dankbaar voor alle hulp en heel blij dat de camper terug is gevonden, maar ook heel verdrietig dat ie er zo slecht aan toe is. De verzekering dekt de schade bovendien niet, omdat het een oude camper is.”

Wat de twee nu gaan doen, weten ze nog niet. ,,We gaan zo het een en ander proberen te repareren aan onze eigen camper en krijgen vanmiddag een leencamper. Misschien dat we daarmee nog naar Spanje of Frankrijk rijden om vrienden te bezoeken. Eerst maar eens kleren zien te regelen. We hebben alleen nog de kleren die we op dit moment aan hebben.”

