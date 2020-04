Gewonden en aanhoudingen bij vechtpartij in Velp

Marcouch: samenscho­lin­gen in auto's vanaf nu strafbaar

3 april ARNHEM - Samenscholingen in personenauto's is vanaf dit moment verboden in de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Dat heeft voorzitter Ahmed Marcouch van de veiligheidsregio vrijdagmiddag afgekondigd. ,,Er was sprake van een grijs gebied en heb daarom besloten deze samenscholing expliciet in de noodverordening op te nemen", aldus Marcouch.