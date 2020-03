Groot aantal straten en huizen in Dieren in het donker door stroomstoring

Cel voor oplicht­ster van aspirant-huur­ders in Rheden

14:41 RHEDEN - De 41-jarige Annika van der P. die nu in Heerenveen woont, heeft ongeveer 18.500 euro aan borg, maandhuur en geld voor de overname van meubels opgestreken, voor een woning in Rheden die niet eens van haar was. De rechtbank in Arnhem heeft haar daarvoor woensdag veroordeeld tot 8 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk.