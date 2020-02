Grote beurt voor koets van kasteel Middachten. Kosten: 160.000 euro

De verf is afgebladderd, het ijzerwerk is verroest, de leren kap is gescheurd. Het is daarom tijd voor de restauratie van de koets van Willem Carel Philip graaf van Aldenburg Bentinck en Waldeck Limpurg (1848-1912), de betovergrootvader van de huidige graaf van Middachten.



Het werk aan de koets uit De Steeg wordt uitgevoerd door restauratiecentrum Stolk in het Overijsselse Balkbrug, een bedrijf dat naast koetsen ook oldtimers opknapt.



Het voertuig van Middachten is een zogeheten ‘landauer’: een geveerde koets voor vier passagiers waarvan het dak in twee helften, één naar voren en één naar achteren, neergeklapt kan worden.



Stolk is nu nog bezig met een opknapbeurt van een koets van kasteel De Haar in Haarzuilens, maar het rijtuig van Middachten is al in huis en wordt op het moment gedetailleerd geïnspecteerd.