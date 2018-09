Grote kans op vervolging ontslagen docent in Dieren

DIEREN - De wegens onzedelijke gedrag ontslagen docent (51) van Het Rhedens in Dieren loopt grote kans strafrechtelijk te worden vervolgd. De belangrijkste reden is dat de leraar circa drie weken geleden via Instagram op zijn mobiele telefoon zijn geslachtsdeel heeft getoond aan een minderjarige, een leerlinge van 15 jaar.

De strafrechtelijke grens bij een reeks zedendelicten ligt namelijk bij 16 jaar. Dat er sprake is van een ongelijke verhouding (namelijk docent-leerling) werkt volgens enkele rechtskundigen veelal strafverzwarend.

,,In dit soort zaken draait het om twee belangrijke vragen. Heeft ze de leeftijd van 16 jaar bereikt? En wist de persoon of kon hij redelijkerwijs vermoeden hoe oud ze is?’’, schetst Henny Sackers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. De rechtsgeleerde kent het dossier in deze zaak niet en wil daarom alleen in algemene zin zijn licht laten schijnen over deze materie.

Spijt

De ontslagen docent veronderstelde, zo verklaarde hij tegenover deze krant, dat het meisje 16 of 17 jaar is. Ze is dus jonger. De docent: ,,We hebben geen fysiek contact gehad. Het is ook nimmer de bedoeling geweest om tot een afspraak te komen.'' Hij erkent wel dat hij via Instagram zijn geslachtsdeel aan haar heeft getoond. Dat betreurt hij en daarover heeft hij spijt betuigd tegenover de leerling, de school en publiekelijk met een verklaring aan deze krant.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of de ontslagen docent strafbaar heeft gehandeld. ,,Dat is van een afstand lastig te beoordelen'', zegt Sackers. Het OM kan bijvoorbeeld besluiten tot vervolging van de docent over te gaan op grond van een algemeen ontucht-artikel uit het Wetboek van Strafrecht.

Sexting

,,De minister heeft de Tweede Kamer laten weten dat sexting als zodanig niet strafbaar zal worden gesteld.’’ Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verzenden van seksueel getinte beelden of tekstberichten door middel van onder andere een computer, tablet of telefoon. Ook wraakporno (zonder toestemming naaktfoto's en filmpjes doorsturen) is, aldus Sackers, nu nog niet strafbaar gesteld. Een concept-wetsvoorstel daartoe ligt nog bij de Tweede Kamer.