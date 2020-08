Grote politiemacht bij ‘polenhotel’ in Velp vanwege ‘man met vuurwapen’

Daarom werd het gebied even na 23.00 uur groots afgezet. Veel agenten stonden er met kogelwerende vesten en handen op het wapen. De mensen die in het hotel sliepen, mochten het pand niet in en moesten wachten bij onder meer het tankstation.



Rond 01.00 uur werd het gebied weer veilig verklaard. Iedereen mocht op dat moment weer naar binnen. Er is niemand aangehouden, ook is er geen vuurwapen aangetroffen.