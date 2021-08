Gruweloverval in Rheden: OM eist in hoger beroep 7 jaar cel tegen Arnhemmer (40) die Rhedenaar uur lang martelde

RHEDEN - Tegen een 40-jarige man uit Arnhem is in hoger beroep zeven jaar cel geëist vanwege een wrede, gewelddadige overval in Rheden. Bij de overval in 2015 werd een man in zijn eigen huis ongeveer een uur lang gemarteld.