Hackpoging bij groene school Aeres in Velp

‘Velpenaar lichtte Wehkamp en bouwbe­drijf voor tonnen op en reed rond in Bentleys’

17:47 Was hij een sneue verslaafde katvanger die onder druk van gevaarlijke criminelen handelde? Of was een man uit Velp (26) in 2015 voor tonnen zélf een geraffineerde witwasser en misbruiker van accounts van Wehkamp-klanten? Dat laatste, gelooft de aanklager die 30 maanden cel tegen de man eiste, waarvan 12 voorwaardelijk.