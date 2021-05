Had de opa van Lisanne (31) nog een gezin? ‘Hoop dat iemand de foto’s ziet en zegt: Hé! Die mensen ken ik!’

Yannick uit Rheden en Velpenaar Friso figureren in strip over de Rhedense geschiede­nis

21 april VELP/ RHEDEN - Yannick Schotanus (19) uit Rheden en Friso Backer (44) uit Velp zijn verzekerd van eeuwige roem. Ze behoren tot de twintig Rhedenaren die als figurant een plekje hebben gekregen in het stripboek Meander duikt in de geschiedenis van Rheden, dat gisteren gepresenteerd is bij kasteel Biljoen in Velp.