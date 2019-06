Heeft de buurman de heg vergiftigd? Deze burenruzie komt voor de rechter nadat een camera bewijs moest leveren

Van die camera’s moet er nu in elk geval eentje weg. Dat eisten de oudere buren woensdag in een kort geding voor de rechter in Arnhem. ,,Hij staat precies gericht op het lange pad dat langs ons hele perceel loopt. Ik voel me gegijzeld in mijn eigen huis”, zei de oudere buurvrouw woensdag tegen de rechter.



Het jongere stel kwam in 2014 naast de oudere buren wonen. In het begin verliep het contact nog prima. Maar toen het jongere stel in 2016 de tuin wilde aanpakken ontstond er onenigheid over een heg. Volgens de jongere buren kwam die op hun eigen grond, maar volgens het oudere stel dat er al zestig jaar woont, kwam de heg op hun grond. De kwestie werd opgelost met een meting van het kadaster.



Maar de vrede verdween.