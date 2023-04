‘Heel Rheden’ doet in kostuum mee aan historische optocht ter ere van 450-jarig bestaan gemeente

Column Remco Kock Van de politie moest Wolf maar een biertje gaan drinken. ‘Ik heb nog nooit zoveel problemen gehad’

Geen idee of het zijn achter- of bijnaam is. Toen ik hem vijftien jaar geleden voor het eerst trof wist ik niet dat hij Wolf werd genoemd. Hij zat voor de Albert Heijn met een bijna lege fles rode wijn.