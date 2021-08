Heide op Posbank weer in bloei, drukte op komst: ‘Kom doordeweeks of ga naar een ander gebied’

Susanne Blommaert, woordvoerder van de stichting Natuurmonumenten waartoe Nationaal Park Veluwezoom behoort, bereidt zich ook voor op de drukte die gaat komen. Zij raadt mensen aan eens op andere plekken te gaan kijken naar de bloeiende heide.



Of op andere momenten de Posbank te bezoeken dan op een zaterdag of zondag. ,,Kies voor een doordeweekse dag. Of heel vroeg in de ochtend. Of ga eens naar de Mookerheide of Planken Wambuis. Daar is het net zo mooi.”



Spelregels

Blommaert wil dat de mensen genieten. Maar ze moeten zich ook houden aan de spelregels. ,,Als je over paden gaat lopen waar de dieren gebruik van maken, verstoor je de natuur. We gaan er daarnaast van uit dat mensen hun afval meenemen. Dat klinkt voor de hand liggend, maar vaak gebeurt het niet.”