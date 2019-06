Help, een boomstam op de weg. Vol in de remmen op de Posbank

Kan er alweer een rondje worden gefietst op de Posbank in Rheden na al het natuurgeweld van de afgelopen dagen? Met die vraag gaat de verslaggever zaterdagmorgen, in gezelschap van zoonlief, op pad.

Volgens de laatste berichten is een groot deel van de wegen in het natuurgebied weer opengesteld voor automobilisten en fietsers. Maar is het ook een beetje te doen, met alles wat van de bomen is gewaaid?

In Rozendaal gaat het naar wens. De Emmapiramide is schoon en laat zich vanaf de gemakkelijke kant prima beklimmen. Ook de afdaling, met de twee bekende haakse bochten, is overzichtelijk en veilig.

Zijpenberg

Daarna de beklimming van de Zijpenberg. Zoon zet vader op achterstand, maar verder geen probleem. Vervolgens de afdaling via de Snippendaalseweg richting Rheden. Met onderin dat lekkere steile stuk, waar de teller op de racefiets spontaan oploopt naar 55 kilometer per uur. Plat op het stuur en gaan met die banaan ...

Dat laatste doen we gelukkig niet. Want wat ligt daar op het steilste stuk dwars over de weg: een boomstam! Maar de weg was toch weer vrijgegeven? Hebben we een inrijverbod gemist? Door vol in de remmen te knijpen, komen we op tijd tot stilstand. Als volleerde veldrijders gaan we vervolgens huppelend over het obstakel.

Volledig scherm Een reus van een boom is geveld aan het begin van de Schietbergseweg in Rheden. © Peter Kemperman

Een goed uur later hebben we de Snippendaalseweg, maar dan van de andere kant, opnieuw in zicht. Een mooie klim om de rit mee af te sluiten. Onderweg even afstappen, dat wel. Maar dat hebben we al geoefend. Hoewel ... Helemaal niet afstappen. In het bos wonen blijkbaar kabouters. Of zou iemand de mensen van Staatsbosbeheer of de gemeente Rheden hebben gewaarschuwd?

Meer racefietsers

Hoe dan ook, de boomstam is weggehaald en zonder verder oponthoud - en met inmiddels ook wat meer racefietsers om ons heen - bereiken we de eindstreep in Arnhem. Snel dus weer een rondje Posbank, zoals ongetwijfeld ook vele andere duizenden fietsers de komende pinksterdagen van plan zijn?

Volledig scherm Een onverwacht obstakel op de Diepesteeg nabij De Steeg. © Peter Kemperman

Nee. Het stuk tussen het paviljoen bovenop de Posbank en parkeerplaats Lappendeken nabij De Steeg is nog steeds afgezet, waardoor je de vaste lusjes niet kunt maken. En als de weg wel is vrijgegeven, is dat nog geen garantie voor een schoon en veilig pad. Evenals op de Snippendaalseweg moesten we ook op de Diepesteeg (grote takken op de weg) van de fiets.

Gemeen klimmetje