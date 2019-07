Hennepstekkerij in rijtjeswoning Rheden opgerold

RHEDEN - In Rheden is woensdagmiddag een hennepstekkerij ontdekt, een plek waar stekjes voor hennepplanten worden geproduceerd. Een gespecialiseerd bedrijf is op straat bezig alle aangetroffen goederen te vernietigen. De buurt is uitgelopen om te zien wat er gebeurt.