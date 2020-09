Hert afgeschoten na botsing in Laag-Soeren; automobilist gewond naar ziekenhuis

Politie in Dieren waarschuwt voor stukjes worst met spijkers erin

23 september DIEREN - De politie in Dieren waarschuwt via Facebook hondenbezitters voor stukjes worst met een spijkers erin die door onbekenden zijn achtergelaten langs de Harderwijkerweg in Dieren. Dit is aan het begin van deze week gebeurd in de buurt van de Treubstraat en de Piersonstraat.