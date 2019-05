Het Gelders Orkest voor de allerlaatste keer zelfstandig op het podium

Eis twee jaar cel na productie crystal meth in Wamel

8:30 WAMEL/ARNHEM - Tegen een 59-jarige oud-Wamelnaar, sinds kort woonachtig in Velp, en een 52-jarige Arnhemmer is gisteren een gevangenisstraf van twee jaar geëist voor medeplichtigheid aan de bereiding van crystal meth. Dat gebeurde in een woning aan de Van Heemstraweg in Wamel.