Het nieuwe gemeentehuis van Rheden is een jaar later klaar dan gedacht

Wijk stelt hoge eisen aan bouwplan Imboslaan

13 februari DIEREN - Woningbouw is mogelijk, maar houd veel rekening met de kwetsbare natuur in het gebied. Dit is in grote lijnen de inhoud van het advies aan de gemeente van de Wijkraad Dieren-Noordoost en de Stichting Behoud Bos in Dieren over het bouwplan voor 35 woningen aan de Dierense Imboslaan.