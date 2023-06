Het nieuwe politiebureau in Velp heeft geen cellen, maar wel twee ‘ophoudkamers’ en een vitrine vol nepwapens

Ongemakken deren veelzijdig Hanzefeest Doesburg niet: ‘We mogen trots zijn’

Als de burgemeester het vergaderen in het gemeentehuis overlaat aan de ‘schepenen’ van de Stadspartij en zelf in middeleeuwse tooi veldsoep, brood en meloen aan bezoekers serveert in de Martinikerk, mag je wel zeggen dat heel Doesburg betrokken is bij het Hanzefeest. Ondanks het warme weer komen duizenden bezoekers op het evenement af.