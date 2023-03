Het wandelpad in het splinternieuwe park De Laak in Rheden heet voortaan het Dr. P.G. Bekkeringpad

Arnhem zet taxi’s in op verkie­zings­dag en baalt van ov-sta­king: ‘Dat kan op veel momenten, stemmen niet’

De Arnhemse inclusie-wethouder Maurits van de Geijn (Volt) roept medewerkers van het openbaar vervoer op aankomende woensdag níét te staken. Dan zijn er immers verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen. Voor mensen die slecht ter been zijn of een beperking hebben zet de gemeente die dag speciale stemtaxi’s in.