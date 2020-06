Hockeyer Michiel scoort nét niet doelpunt van het jaar en loopt bed van 2500 euro mis: ‘Zuur, maar ik lig nu ook prima’

Het is in eerste instantie een doodnormale aanval, wanneer de bal vanaf links hard de cirkel in wordt geslagen.



In een split second is alles anders; Michiel Tromp van de Velpse derdeklasser AHC Arnhem controleert de bal met een licht ‘wipje’, tikt hem met zijn stick achterwaarts over de verbouwereerde tegenstander en slaat dan kiezelhard raak.



Het is zo’n goal die je misschien één keer in je leven maakt op een training zonder purbliek. Waarvan je tegen iedereen wel kunt zeggen hoe mooi die was, maar niemand die het echt gelooft.



Tromp had ‘geluk’. Hij maakte zijn wereldgoal half oktober in een wedstrijd tegen Hondsrug, met een camera die zijn mooiste doelpunt ooit registreerde.