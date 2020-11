Hockeyers in Dieren speelden op veld met granaten uit Tweede Wereldoorlog

Jeugd-tbs’er verdachte van gewelddadi­ge ripdeal Velp

4 november ARNHEM – Een van de drie jongemannen die afgelopen maart bij een gewelddadige ripdeal in een woning aan de Emmastraat in Velp de bewoner levensgevaarlijk zouden hebben verwond, had op dat moment jeugd-tbs en verbleef in de Hunnerberg in Nijmegen.