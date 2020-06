Hoe Dierense ‘voetbalvrienden’ een internationale cokelijn opzetten met een corrupte douanier

DIEREN - In een wasmand op zolder van een rijtjeswoning in Dieren wordt in juli 2015 zes ton aan contant geld gevonden. Witgewassen drugsgeld verdient met cocaïnesmokkel, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Een Dierens voetbalteam speelt volgens het OM een grote rol in een omvangrijk corruptieschandaal in de Rotterdamse haven. De rechtbank doet donderdag uitspraak.

Hij gold ooit als een behendige buitenspeler, waarvoor scouts van De Graafschap op de tribune zaten. Jelle van der W., nu 53, bleef liever amateurvoetballer. ,,Ik zag dat wereldje van het profvoetbal vol glitter en jaloezie toen helemaal niet zitten”, zegt de man, die in 1988 de Dierense voetbalclub Erica’76 kampioen maakte van de vierde klasse.



Het Openbaar Ministerie ziet Jelle van der W. uit Laag Soeren als een crimineel. Een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Dan weer eens een dak boven zijn hoofd. Dan weer niet. Vol privéproblemen, overladen met schulden. ,,Criminaliteit plegend om snel geld te verdienen.”



Het is medio 2011. Jelle van der W., inmiddels woonachtig in Arnhem, zou in het drugscircuit van Apeldoorn met een corrupte douanier hebben lopen leuren, zo blijkt uit het strafdossier ‘Stekelbaars’. Jelle’s ‘douaneman’ kon containers met drugs uit het computersysteem van de Rotterdamse haven wegklikken, zodat de container ongecontroleerd de grens passeerde. Hij, Jelle, kon bemiddelen. Tegen betaling.

Volledig scherm Containers in de Rotterdamse haven. © ANP

‘Manke Barry’ had wel oren naar dat aanbod. Zijn vriend Cees P. heeft vast interesse, denkt Barry van T. Cees P., een ex-agent en eigenaar van een kledingzaak, runt met behulp van corrupte bagagemedewerkers een cocaïne smokkellijn via Schiphol. P. zoekt ook ‘een lijn over water’. Van der W. krijgt alvast 2.500 euro. De bende van P. wordt in 2012 opgerold. Tussen spijkerbroeken wordt cocaïne gevonden. P. krijgt later 6,5 jaar celstraf.

Dromen van een rustig leventje op Curaçao