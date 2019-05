Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp duurzaamste onderwijsinstelling

Janny Luteijn Lid Orde van Oran­je-Nas­sau

25 mei VELP - Janny Luteijn-Roelofsen is zaterdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving de onderscheiding in zalencentrum Parkstaete in Velp bij de viering van het 25-jarig jubileum van het Rozendaalse hospice Rozenheuvel.