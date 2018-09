Hondenweer in zwembad Rheden

Velper­waard wordt bloemrijk hooiland

17:00 VELP - Weilanden, in Nederland zijn dat tegenwoordig steriele biljartlakens waar je geen bloem of weidevogel meer vindt. Om daar althans op eigen terrein iets aan te doen, is Natuurmonumenten nu begonnen met grootschalige werkzaamheden in de Velperwaarden bij Velp. Hier moeten bloemrijke hooilanden ontstaan, het ene moment nat, het andere droog.