Honderden huizen in Rheden hebben te veel herrie door het spoor, maar meer hinder door trillingen

RHEDEN / VELP / ELLECOM / SPANKEREN - De herrie door passerende treinen op de spoorlijn door Rheden is te hoog bij 210 huizen in de gemeente.

Dat blijkt uit de ‘Stedenbouwkundige visie geluidmaatregelen spoor’ die door burgemeester en wethouders van Rheden is vastgesteld. Bewoners van de huizen waar de geluidsbelasting door het spoor te hoog is, krijgen hierover een brief van ProRail. De spoorwegbeheerder deed onderzoek bij 600 woningen in de gemeente Rheden.

Bij 182 woningen is de geluidsbelasting hoger dan het wettelijk toegestane maximum van 65 decibel, bij de overige 33 huizen werd 70 decibel gemeten. Deze 210 huizen komen in aanmerking voor geluidsmaatregelen. Die maatregelen kunnen bestaan uit het dichten van kieren, isolatie, geluiddempende ventilatie of dubbel glas. Eerder bleek al dat in Dieren bij vijftig huizen de herrie door het spoor te hoog is.

Verminderen van geluidshinder

ProRail werkt aan het verminderen van de geluidshinder door het treinverkeer. Dat doet de beheerder vooral door het plaatsen van geluidsschermen of raildempers op het spoor. Burgemeester en wethouders van Rheden zien geluidsschermen niet zitten langs het spoor bij onder meer de Kastanjelaan, de Noorder- en de Zuider Parallelweg in Velp.

Ook langs de Parallelweg in Rheden is een geluidsscherm ‘uit ruimtelijk oogpunt niet aanvaardbaar’, vindt het Rhedens college. De maatregelen die in de stedenbouwkundige visie zijn opgenomen, zoals de geluidsschermen en het saneren van huizen, zijn tot stand gekomen na vijf bijeenkomsten met bewoners langs het spoor.

Last van trillingen

Tijdens die bijeenkomsten bleek onder meer dat bewoners vooral last hebben van trillingen door passerende goederentreinen. ,,Met name het snelle rijden en ’s nachts rijden worden als zeer hinderlijk ervaren”, laat een gemeentewoordvoerder weten. ,,Veel bewoners zien dan ook dan ook meer heil in maatregelen tegen de overlast door de goederentreinen dan in maatregelen tegen het geluid. Bijvoorbeeld minder goederentreinen laten rijden of de snelheid verminderen.”

Dwars door de gemeente Rheden loopt sinds 1865 de spoorlijn tussen Arnhem en Zutphen. Het spoor snijdt door het hart van Velp en vormt een fysieke scheiding tussen de noordkant en de zuidkant van het dorp.