Hoofdverdachten hennepzaak Fiorino ontkennen exploitatie kwekerijen

ARNHEM - Verschillende getuigenissen over - en afgeluisterde gesprekken met - drie Arnhemse hoofdverdachten in het onderzoek Fiorino gingen niet over een rolletje drop. Toch leken drie hoofdverdachten niet onder de indruk, maandag voor de rechtbank in Arnhem.

Panden die al of niet geschikt waren. Elektra die aangelegd moest worden. Een opdracht voor het bouwen van een wietknipmachine. Of hokken die geoogst moesten worden, of verhuisd, omdat er iemand op het dak is geweest.

Onderzoek Fioriono gaat volgens de officier van justitie over het bedrijfsmatig opzetten en exploiteren van een groot aantal hennepkwekerijen in Nederland, het vormen van een criminele organisatie en het witwassen van een winst die op 25 miljoen euro wordt geschat.

Driehonderd agenten

De hoofdverdachten zijn drie compagnons van 49, 53 en 42 jaar achter de vroegere groothandel in kwekerijbenodigdheden Hydro De Beemd. Bij deze growshop aan de Florijnweg in Velp (en bij twintig woningen en bedrijfspanden in Gelderland en Turkije) vielen in 2014 bijna driehonderd agenten binnen na anderhalf jaar onderzoek.

Naast planten in de growshop op De Beemd werden in Epe, Biddinghuizen, Zutphen, Oosterbeek, Arnhem, Winterswijk, Duiven, Vianen, Deventer en Wolfheze kwekerijen aangetroffen.

Vaste mannetjes

Maandag ging het in de rechtbank over de opzet en exploitatie van de reeks kwekerijen.

Een elektricien die de illegale aansluitingen op het stroomnet maakte, heeft de politie een beeld geschetst wie de vaste mannetjes waren voor de andere installaties, de schakelborden, het koerieren van geld en planten, en het oppikken van de knippers. Maar ook dat de drie hoofdverdachten bepaalden waar de kwekerijen kwamen.

Hoe kon het dat ze daarover praatten, wilde de rechtbank weten? Of dat ze bij een wietkwekerij werden gezien bijvoorbeeld? De drie hielden het hoofd koel en ontkenden kort en krachtig. Ze hadden er niets mee van doen, het gesprek ging over iets anders, ze gaven legaal kweekadvies aan een klant, of ze werden bij een kwekerij gezien omdat de klant niet naar De Beemd wilde komen om kweekspullen te halen.

Bemiddeld

Bij één geval van heterdaad gaf de jongste hoofdverdachte toe dat hij knippers had bemiddeld, en mee was gegaan om te kijken of ze goed werkten toen de politie inviel.