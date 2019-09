Hoog Rijdende Rechter-gehalte bij Velpse burenruzie: ‘De auto’s werden steeds groter’

Roken voortaan taboe bij alle Arnhemse tennis­clubs: ook e-sigaret in de ban

3 september ARNHEM - Alle acht tennisverenigingen van Arnhem doen per direct het roken in de ban. Met ingang van deze maand is roken in elke vorm taboe op de terreinen van de sportclubs. In de gebouwen was roken al verboden. De uitbreiding van het rookverbod naar het hele sportpark is een actie van de KNLTB Kring Arnhem, die een jaar geleden in het leven werd geroepen.