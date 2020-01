Hoogbejaarde vrouw slachtoffer van woningoverval in Velp

Het is niet bekend de vrouw gewond is geraakt. Maar er is geen ambulance opgeroepen. De politie is wel met twee auto’s aanwezig. Ook is er recherche op de melding afgekomen.



De overval vond even voor 19.00 uur plaats. Het gaat om een vrijstaande woning in een chique buurt. Na de melding zijn ook buurtbewoners die betrokken zijn bij een preventie-app naar de straat gekomen.



Zij hebben besloten de deuren langs te gaan om vooral oudere bewoners te waarschuwen ’s avonds de deur niet te openen voor vreemden.