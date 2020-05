Hopen op het viervoudige voor een Ferrari bij veiling van nalatenschap Dierense zakenman Henk Bruinier

Vorig jaar overleed hij op 81-jarige leeftijd, amper twee maanden nadat hij de showroom met zijn verzameling had gevuld.



De hele collectie wordt door veilinghuis BVA Auctions geveild. Bruiniers dochter Corine staat op zaterdag in de kolossale showroom potentiële kopers te woord. Ze is geen kenner, maar ze kent de verhalen nog goed die haar vader vertelde over zijn Ferrari, zijn Rolls Royce zijn Bentleys en BMW’s.



,,Hij was trots op zijn auto’s, al reed hij er nooit in. Alleen in die groene Bentley af en toe.’’