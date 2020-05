Hotel De Roskam in Rheden sluit voorgoed zijn deuren: ‘Zonder corona misschien nog even doorgegaan’

Zwembaden in Arnhem en omgeving gaan maandag voorzich­tig weer open

7:41 ARNHEM/RHEDEN/OOSTERBEEK/VELP - Er kan komende week weer worden gezwommen in Arnhem, Oosterbeek en Velp. Het kleine Zwem- en Instructiebad Oosterbeek was al open. De Dumpel in Velp en Valkenhuizen, De Grote Koppel en Klarenbeek (buitenbad) in Arnhem volgen maandag.