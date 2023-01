Hotel De Roskam in Rheden wordt toch opvang voor vluchtelingen; klooster De Steeg ‘niet op te knappen’

Bijna drie jaar leeg

Het voormalige hotel staat inmiddels bijna drie jaar leeg. In maart vorig jaar, een maand na het begin van de oorlog in Oekraïne, liet de gemeente weten dat er geen vluchtelingen opgevangen konden worden in De Roskam. Toen kon er geen overeenstemming met de eigenaren worden bereikt omdat die bezig waren met ‘andere ontwikkelingen’, liet de gemeente destijds weten.

Klooster De Steeg

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in het voormalige klooster aan De Oversteeg in De Steeg lijkt van de baan. Rhedens burgemeester Carol van Eert heeft omwonenden maandag per brief laten weten dat de onderhoudsstaat van het pand zó slecht is dat er geen geschikte opvangplek voor vluchtelingen kan komen. ,,We gaan in overleg met de eigenaar wat dit betekent voor de toekomst van het pand”, aldus Van Eert.