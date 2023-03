‘Ik verstijfde als ik een hand voelde’: fikse gevangenisstraf geëist tegen fysiotherapeut voor misbruik jonge cliëntes

Update Vitesse en stadionei­ge­naar verwachten snel een deal te sluiten, nu KNVB dreigt met intrekken proflicen­tie

De voetbalclub Vitesse staat op omvallen. De KNVB dreigt de proflicentie in te trekken als er 11 april geen duidelijkheid is over stadion GelreDome. Uit nood stapt de eredivisionist weer naar de rechter. Via een zogeheten turbospoedbehandeling moet het speelrecht voor volgend seizoen gegarandeerd worden.