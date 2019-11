Illegale sigaretten uit Nederland gaan vooral het Kanaal over

Al jaren is het Verenigd Koninkrijk veruit de grootste afnemer van illegale sigaretten vanuit Nederland. Uit cijfers van het ministerie van Financiën blijkt dat 68 procent van het aantal in Nederland in beslag genomen sigaretten in 2014, eigenlijk bestemd was voor de overkant van het kanaal. Het gaat daarbij volgens het ministerie om een ruime 57 miljoen sigaretten. In de jaren daarvoor gaat het onder meer om percentages van 80 en 98 procent (inclusief Ierland).