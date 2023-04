In de rij voor een tiny house: er komen er hooguit tien in Dieren, maar er zijn al tientallen belangstellenden

Update Ziekenhui­zen en instanties weer bereikbaar na urenlange telefoon­sto­ring bij Vodafone

Meerdere ziekenhuizen in de regio zijn vrijdag nagenoeg de hele dag telefonisch onbereikbaar geweest. De ziekenhuizen hadden last van een landelijke telefoonstoring bij provider Vodafone. Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem meldde even na vijven dat de lijnen weer open zijn.