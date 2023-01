In Rheden stijgt de gemiddelde WOZ-waarde opvallend hard: in landelijke top 3

Volgende maand valt de jaarlijkse belastingaanslag van de gemeente weer op de deurmat. Met daarin de lokale lasten gebaseerd op de nieuwe WOZ-waarde van de eigen woning. En die is fors hoger dan vorig jaar. Landelijk is de WOZ-waarde gemiddeld met 17 procent gestegen. Bijna alle gemeenten in Arnhem in omgeving zitten daar boven. Alleen de Betuwe blijft achter.

In Arnhem stijgt de WOZ-waarde met 23,3 procent, in Rozendaal met 22,7 procent en in Renkum met 19,7 procent. In de Liemers is de stijging iets minder hoog. In Westervoort gaat het om 18,4 procent en in Duiven om 18,9 procent. In Lingewaard daarentegen is de WOZ-waarde met slechts 11,6 procent gestegen en in Overbetuwe met 14,5 procent.