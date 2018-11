Inbreker breekt enkel na val van eerste verdieping

Rozendaal­se sparren gekapt in de strijd tegen de letterzet­ter

15:25 ROZENDAAL/ARNHEM - Wie over de Schelmseweg het dorp Rozendaal nadert, ziet het meteen: links, net voor de rotonde, is een flink stuk bos gekapt. En dit is pas het begin, want binnenkort wordt aansluitend aan deze vlakte nog meer bos weggehaald. Aanleiding is de aanwezigheid in het perceel van de letterzetter.