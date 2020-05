Inspectie: Arbeidsmigranten uit Velp mogelijk onder druk gezet om met klachten te werken

De inspectie sprak met een deel van de 49 Roemenen en Hongaren in een wooncomplex in Velp. Zij werken bij slachterij Vion in Scherpenzeel. Begin mei bleken 21 van hen besmet met het coronavirus.



De besmette arbeidsmigranten werden enkele dagen in quarantaine gezet op een schip in Arnhem, hun huisgenoten gingen thuis in quarantaine. Binnen twee weken waren de arbeidsmigranten weer aan het werk.



Werknemers dwingen om te gaan werken bij ziekte is in veel gevallen strafbaar.