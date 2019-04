Inwoner Dieren wint 1 miljoen euro in VriendenLoterij

De loterij kent een maandelijkse trekking, de meest recente was in maart. Deze maand is er volgens de website van de VriendenLoterij 7,5 miljoen euro te verdelen.



De VriendenLoterij bestaat sinds 2011 en is de voortzetting van de Sponsor Bingo Loterij. Deelnemers spelen niet alleen voor zichzelf maar ook voor maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen en mogelijkheden een steuntje in de rug geven.



De helft van de maandelijkse inleg van alle deelnemers gaat naar 48 goede doelen die actief zijn op het gebied van gezondheid en welzijn en meer dan 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland.