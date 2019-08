Inwoners Rheden bezorgd na grote wateroverlast: ‘Dit gaat vaker voorkomen in de toekomst’

Het is niet voor het eerst dat Rheden hiermee te maken kreeg. Eerder dit jaar liet een tornado al een spoor van vernieling achter. Veel inwoners legden daarom vrijdagavond zandzakken voor de deur om de schade te beperken. Onder meer door de ligging bij de Posbank is Rheden gevoelig voor wateroverlast bij extreem weer.



Sommige inwoners maken zich zorgen over de wateroverlast en verwachten dat dit steeds vaker gaat gebeuren in de toekomst. Ook Marlies en Peter Veldt raakten gedupeerd door het water. Zij wonen tussen de uitlopen van de Posbank en de dijk van het spoor. ,,Alles kwam samen bij ons. We werden overspoeld met water van de Arnhemsestraatweg. Als een draaikolk kwam het naar beneden. Ik ben blij dat de konijnen een bovenetage hebben in hun hok, anders waren ze verdronken”, vertellen ze.



Hun woning kwam daardoor blank te staan. De twee houden er rekening mee dat zulke toestanden vaker gaan gebeuren, door de klimaatverandering. ,,Mensen moeten hier goed op voorbereid zijn. Door zandzakken thuis te hebben bijvoorbeeld, voor als het weer losbarst.”