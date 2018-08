Inwoners Velp winnen samen 100.000 euro bij Postcodeloterij

'Bizar' seizoen voor zwembad Rheden

8 augustus RHEDEN - Openluchtzwembad De Hangmat in Rheden maakt door het aanhoudende warme weer een 'bizar' seizoen door, zegt badmeester Bram Dorland. ,,We hebben al bijna 60.000 bezoekers gehad. Dat is het dubbele van wat we vorig jaar in totaal binnen hebben gekregen."