Jason (2) is een van de 31 kinderen wereldwijd met DHX30: ‘De oudste is 17 en loopt nog niet’

Hij liep wat achter, maar dat zou vast goed komen. Enrico Liet en Kim de Winkel bleven aanvankelijk hopen op een gezonde toekomst voor hun zoon Jason. Elk kind ontwikkelt zich toch in zijn eigen tempo?



Ze waren zo blij op 27 juli 2017, de dag dat Jason geboren werd in het ziekenhuis in Zutphen. Voor Enrico (32) en Kim (29) was de dag dat hun eerste kindje ter wereld kwam misschien wel de mooiste van hun leven.



,,Hij was lief en hij is nog steeds lief", zegt Enrico. ,,Hij huilt nooit en hij is altijd vrolijk. Het is echt een lief mannetje.”