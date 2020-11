Jeugd-tbs’er verdachte van gewelddadige ripdeal Velp

De 27-jarige verdachte zit daar nu nog steeds, zo bleek woensdag tijdens een proforma-zitting bij de rechtbank in Arnhem. Hij en de andere verdachten, een 26-jarige Arnhemmer en een 21-jarige Nijmegenaar, waren er niet. Ze blijven vastzitten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak op 27 januari.



Op een eerdere voorbereidende zitting in juni erkende de Arnhemmer dat hij naar Velp was gegaan om de bewoner een grote hoeveelheid drugs afhandig te maken. Hij was zelf eerder door hem geript, zei hij. Hij was het gevecht met hem aangegaan, maar hij ontkent dat hij degene is geweest die de bewoner heeft neergestoken.