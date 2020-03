Jongen (15) uit Doesburg aangehouden voor rijden onder invloed in auto van moeder

Video Geld uitgeven van de gemeente Rheden is leuk: ‘Geef mijn cheque maar aan het Carolina­fes­ti­val’

5 maart DIEREN - Dat is leuk: geld uitgeven van een ander. Inwoners van de gemeente Rheden lijken van harte bereid de cheques die ze zaterdag van de gemeente hebben gekregen uit te geven aan projecten in hun buurt. Gistermiddag was al 7.348 euro gedoneerd.