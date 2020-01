Jongen mogelijk neergestoken in Velp; politie houdt minderjarige verdachte aan

De buurtbewoners stellen dat er een steekpartij is geweest. De politie kan dat nog niet bevestigen en is een uitgebreid onderzoek gestart. Agenten speuren met zaklampen onder meer onder auto’s in de Heeckerensstraat, die deels is afgezet met linten.



Het gewonde kind is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer is naar alle waarschijnlijkheid gevonden op de Waterstraat.