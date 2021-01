Jorik Roodink bedenkt speciale pannenkoek: ‘Met Panggies krijg je je kind aan de groenten’

Dik boek vertelt alles wat u maar wilt weten over kasteel en landgoed Biljoen in Velp

31 december VELP - Alles wat u altijd al wilde weten over het Velpse kasteel Biljoen is nu te vinden in het boek ‘Biljoen, kasteel, bewoners, landgoed’. Het Geldersch Landschap & Kasteelen heeft dit werk uitgebracht omdat het tien jaar eigenaar is van landgoed en huis. Het boek is groot van formaat, dik en rijk geïllustreerd en uitermate geschikt als koffietafelboek. Echt zo'n boek dat niemand leest. Maar dat zou jammer zijn. Hier alvast tien feiten die u niet kende.