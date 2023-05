Kans op bewolkt weer in Rheden vanochtend

Ruud is zijn hele leven al in de ban van de versleten camera van onderduik­ster Franzi, nu is er een fo­to-expositie

Met een vooroorlogse camera van Franzi, een Joodse vrouw die onderdook bij zijn oma en opa, heeft Ruud Smit uit Doesburg alle negentien Joodse begraafplaatsen in de Achterhoek gefotografeerd. Zijn reportage is komend weekend te zien in de Winterswijkse synagoge. ,,Er is een expositie, er is een boek. Nu kan ik het afsluiten.”