Kees Momma presenteert bij DWDD levensechte tekening van de ArenA: ‘Een prestatie van megaformaat’

De tekening van het voetbalstadion vol stalen buisconstructies en duizenden zitjes was volgens Kees ‘de moeilijkste opdracht die hij ooit aangenomen heeft’. ‘Om zo’n enorme kijk-kuip zo strak mogelijk op papier te krijgen; dat is allesbehalve een gemakkelijke opgave’. Hij noemt de tekening een meesterwerk en een ‘prestatie van megaformaat'.

In de Johan Cruijff ArenA moet in een later stadium de première plaatsvinden van de vervolgdocumentaire Kees vliegt uit, die Doclines in samenwerking met HandicapNL via crowdfunding voor elkaar wil krijgen. Daarom is deze tekening ook gemaakt.